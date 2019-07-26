Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi18,3318,80-2,50
Şok Marketler10,0610,31-2,42
TAV Havalimanları24,6425,00-1,44
Çelebi92,5593,80-1,33
Ford Otosan62,6063,40-1,26
Özderici GMYO0,830,84-1,19
T.S.K.B.0,830,84-1,19
Gübre Fabrik.3,143,17-0,95
Koza Altın56,0556,50-0,80
Tüpraş132,50133,50-0,75
Arçelik20,7420,88-0,67
Enerjisa Enerji6,286,32-0,63
Soda Sanayii6,316,35-0,63
Sabancı Holding9,539,59-0,63
Anadolu Efes21,5021,60-0,46
Anadolu Cam2,882,89-0,35
Vestel9,719,73-0,21
Koç Holding19,0719,10-0,16
Alarko GMYO41,2841,34-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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