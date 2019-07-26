Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer Kaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|18,33
|18,80
|-2,50
|Şok Marketler
|10,06
|10,31
|-2,42
|TAV Havalimanları
|24,64
|25,00
|-1,44
|Çelebi
|92,55
|93,80
|-1,33
|Ford Otosan
|62,60
|63,40
|-1,26
|Özderici GMYO
|0,83
|0,84
|-1,19
|T.S.K.B.
|0,83
|0,84
|-1,19
|Gübre Fabrik.
|3,14
|3,17
|-0,95
|Koza Altın
|56,05
|56,50
|-0,80
|Tüpraş
|132,50
|133,50
|-0,75
|Arçelik
|20,74
|20,88
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|6,28
|6,32
|-0,63
|Soda Sanayii
|6,31
|6,35
|-0,63
|Sabancı Holding
|9,53
|9,59
|-0,63
|Anadolu Efes
|21,50
|21,60
|-0,46
|Anadolu Cam
|2,88
|2,89
|-0,35
|Vestel
|9,71
|9,73
|-0,21
|Koç Holding
|19,07
|19,10
|-0,16
|Alarko GMYO
|41,28
|41,34
|-0,15
Kaynak: AA
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