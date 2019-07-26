Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,33 18,80 -2,50 Şok Marketler 10,06 10,31 -2,42 TAV Havalimanları 24,64 25,00 -1,44 Çelebi 92,55 93,80 -1,33 Ford Otosan 62,60 63,40 -1,26 Özderici GMYO 0,83 0,84 -1,19 T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19 Gübre Fabrik. 3,14 3,17 -0,95 Koza Altın 56,05 56,50 -0,80 Tüpraş 132,50 133,50 -0,75 Arçelik 20,74 20,88 -0,67 Enerjisa Enerji 6,28 6,32 -0,63 Soda Sanayii 6,31 6,35 -0,63 Sabancı Holding 9,53 9,59 -0,63 Anadolu Efes 21,50 21,60 -0,46 Anadolu Cam 2,88 2,89 -0,35 Vestel 9,71 9,73 -0,21 Koç Holding 19,07 19,10 -0,16 Alarko GMYO 41,28 41,34 -0,15

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)