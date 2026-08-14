Güntekin Onay hangi kanalda? Güntekin Onay hangi kanalda yorumculuk yapıyor?

Güntekin Onay hangi kanalda? Futbolseverler tuttukları takımların maçlarının öncesinde, devre arasında ve maçın ardından spor yorumcularının maç hakkındaki görüşlerini TV kanallarından ediyor. Peki, Güntekin Onay hangi kanalda? Güntekin Onay nerede yorumcu? Güntekin Onay hangi kanalda yorumculuk yapıyor? İşte detaylar...

GÜNTEKİN ONAY HANGİ KANALDA?

Güntekin Onay maç sonralarında Bein Sports kanalında yorumculuk yapmaktadır.

GÜNTEKİN ONAY KİMDİR?

Güntekin Onay, 12 Ekim 1971 yılında Adana'da doğan Türk sunucu ve spor yazarıdır.

Teknik direktör Gündüz Tekin Onay'ın oğludur.

İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 3 dil bilen Onay, Özel Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi'nde okumaya başladı ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm bölümüne geçiş yaptı. 1992'de Kanal 6 'ya geçen Şansal Büyüka'nın yabancı dil bilen, genç, bilgili elemanlardan oluşan yeni bir ekip kurmak istemesi ile Türk Spor Basınına girdi. Gündüz Tekin Onay'ın oğlu Güntekin Onay'ı Şansal Büyüka'ya önermesiyle, Öztürk Pekin ve Doğan Yıldız gibi televizyoncular tarafından bir takım testlere tabi tutuldu ve testleri başarıyla geçtikten sonra aynı isimlerden eğitim aldı.

Önce Kanal 6'da dış haberler sorumlusu olarak mesleğe başladı. İlk olarak "Güney Amerika Kupasını" anlattı. Sonra "Borussia Dortmund - İnter" maçını anlatmaya Almanya'ya gitti. 1992-1993 sezonunda Türkiye Ligi maçlarını anlatmaya başladı. İlk anlattığı maç "Kocaelispor - Beşiktaş JK " maçı oldu. Kanal 6 sabah bültenlerinde spor haberlerini sunmaya başladı ve Şansal Büyüka ile stadyum programını yaptı. Daha sonra Şansal Büyüka'yla beraber Kanal D'ye geçti ve Televole isimli spor programını yaptı. 1996 yılında Şansal Büyüka ile beraber Show TV'ye geçti. 1997 yılında Star TV'ye geçerek Telegol programının sunuculuğunu yaptı ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattı.

Daha sonra NTV'ye transfer oldu. Rıdvan Dilmen'le beraber %100 Futbol programını lig maçlarından sonra ve Türk takımlarının Avrupa maçlarından sonra yapmaktadır. Türk futbolunun referans programlarından biridir. Bir dönem pazar geceleri "Videolig" programında Rıdvan Dilmen'le Türkiye ligindeki tüm karşılaşmaların özetlerini gösterip yorumladı. Gol programında Emek Ege ile Avrupa liglerini yorumladılar.

26 Temmuz 2017 tarihinde BeIN Sports (Türkiye)'ye transfer olmuştur.