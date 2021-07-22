Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 690 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 690 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 350 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 92 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 787 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 775 bin 690 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 15 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 381 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya