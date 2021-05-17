Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 679 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 675 bin 218 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 679 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 675 bin 218 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 482 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 263 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 679 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 675 bin 218 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 869 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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