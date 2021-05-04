Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 837 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 838 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 837 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 647 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 600 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 838 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 837 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 7 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 810 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş