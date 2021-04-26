Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 467 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 435 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 467 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 435 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 545 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 284 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 748 bin 467 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 744 bin 435 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile linyit ve yüzde 14,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 547 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 387??????? megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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