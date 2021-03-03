Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 41 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 41 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 284 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 697 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 932 bin 184 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 41 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal gaz ve yüzde 14,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 589 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 402 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı