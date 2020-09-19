Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 30 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 589 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
19.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:26

Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 30 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 589 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 16 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 983 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 903 bin 30 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 589 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,38 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,33 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,91 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 895 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 336 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Firdevs Yüksel
Firdevs Yüksel
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Halil Sezai Merve Dizdar
Spor Babel Falcao Arda Turan Erol Bulut Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:30:31. #1.14#
title