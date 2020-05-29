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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 669 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 86 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
29.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:25

Türkiye'de dün günlük bazda 669 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 86 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 903 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 874 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 669 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 86 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 194 bin 194 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 135 bin 322 megavatsaatle ithal kömür ve 102 bin 79 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 453 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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