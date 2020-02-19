19.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:06

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 473 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 827 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 92 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 843 bin 473 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 847 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 215 bin 596 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 210 bin 96 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 178 bin 905 megavatsaat ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 554 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 494 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA