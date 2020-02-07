Haberler » Spor » Güneysu Erkek Hentbol Takımı, Beşiktaş Aygaz maçında galibiyet hedefliyor - Spor

Güneysu Erkek Hentbol Takımı, Beşiktaş Aygaz maçında galibiyet hedefliyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş Aygaz'ı konuk edecek Güneysu'da kulüp başkanı Rıfat Özer, ligde kalma yarışında tutunabilmek için kazanmaktan başka şanslarının olmadığını söyledi.

07.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:34
Güneysu Erkek Hentbol Takımı, Beşiktaş Aygaz maçında galibiyet hedefliyor

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde yarın Aygaz'ı konuk edecek 'da kulüp başkanı Rıfat Özer, ligde kalma yarışında tutunabilmek için kazanmaktan başka şanslarının olmadığını söyledi.


Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını sakatlıklar ve dar kadro ile tamamladıklarını ikinci yarıda yaptıkları 3 transfer ile biraz olsun rahatladıklarını belirtti.

Kupada İzmir Belediyespor'u eleyerek yarı finale kalmalarının moralleri yükselttiğine değinen Özer, "Artık iyi oynuyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takımımız var. Geçen hafta deplasmanda lig lideri Beykoz Belediyespor'a bir sayı farkla kaybetmiştik. Beşiktaş da bu ligin en değerli takımı. Zor olduğunu biliyoruz ama kazanmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalma yarışında artık işimiz zorlaşıyor. Bu bilinçle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seyirci desteği beklediklerine değinen Özer, "Oynayacağımız karşılaşmaya Rizeli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Bu takım bu şehrin takımı. Karadeniz bölgesinde mücadele eden tek erkek hentbol ekibiyiz. Taraftar bizi ayakta tutacak güç olacak." şeklinde konuştu.

Güneysu ile Beşiktaş Aygaz yarın saat 13.00'te Güneysu Salonu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler