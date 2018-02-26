Güneykaya Projesi 36 Bin Dekar Zirai Araziyi Suyla Buluşturacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, inşaat çalışmaları tamamlanan Sivas Güneykaya Sulaması Şebekesi ile 35 bin 880 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

DSİ 19. Sivas Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, Sivas'a yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

DSİ'nin son 15 yılda Sivas'ta tamamladığı içme suyu tesisleri ile 366 bin 573 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 39 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Tamamlanan 12 baraj ve 21 gölette toplamda 409 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşıldı.

Sivas'ta 2003 yılından bugüne kadar 49 sulama tesisi tamamlanırken, toplamda 469 bin 520 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 215 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. Bugüne kadar Sivas'ta tamamlanan 159 dere ıslahı ile 149 yerleşim yeri ve 35 bin 257 dekar arazi taşkınlardan korundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "DAP" kapsamındaki yatırımlardan Sivas'ın da nasibini aldığını belirtti.

DSİ'nin Sivas'ta yatırımlarının hızla devam ettiğini aktaran Acu, bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan Güneykaya Sulaması Şebekesi ile 35 bin 880 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.



Arazilerin suyla buluşması ile bölgenin ekonomik olarak rahatlayacağını, yöre halkının kendi kendine yetecek olması ile yıllardır göç etmek zorunda kalan vatandaşların artık kendi topraklarında geçimini sağlayacağını vurgulayan Acu, "Projenin tamamlanması ile 2017 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 697 bin 420 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.