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Güney Doğu Avrupa Oryantiring Yarışmaları 1'incisi İnönü'den çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Güney Doğu Avrupa Oryantiring Yarışmaları 1'incisi İnönü'den çıktı

Güney Doğu Avrupa Oryantiring Yarışmaları'nda 1'inci olan İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı Milli Takım Sporcusu Elif Gökçe Avcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Güney Doğu Avrupa Oryantiring Yarışmaları'nda 1'inci olan İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı Milli Takım Sporcusu Elif Gökçe Avcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

25-29 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Güney Doğu Avrupa Oryantiring Yarışmalarında aldığı birincilik ile büyük bir başarıya imza atan İnönü Belediyesi Oryantiring Milli Sporcusu Elif Gökçe Avcı, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek turnuvada kazandığı kupa ve madalyayı Başkan Bozkurt'a takdim etti.

Türkiye ve Avrupa yarışlarında her yıl önemli başarılara imza atan milli sporcu Elif Gökçe Avcı gerçekleştirdikleri ziyarette spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederek, "Bize inandığınız ve ilk günden itibaren bize destek vererek başarılarımızda önemli paya sahip olduğunuz için size teşekkür ediyorum" dedi.

Avcı'nın gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, Avrupa'da gerçekleştirilen yarışmalarda kazanılan başarılarla kendilerine bir gurur yaşatan İnönü Belediyesi Oryantiring Sporcusu Elif Gökçe Avcı'yı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda İnönü Belediyesi rüzgarı

Öte yandan İnönü Belediyesi Milli Takımı sporcularının Avrupa Oryantiring Şampiyonasında kazandığı tüm başarılar ise şu şekilde açıklandı:

"Hırvatistan'da düzenlenen 452 sporcunun ve 13 ülkenin yarıştığı Güney Avrupa Ülkeleri (SEEOC) Oryantiring Şampiyonasına katılarak Türkiye'yi temsil eden İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Sporcularından; Elif Gökçe Avcı, Kısa Mesafe Yarışlarında W21 Kategorisinde 1'nci, M20'de Hüseyin Cem Ataman 5'nci, W20'de Bahar Özçelik 13'ncü oldu. Orta Mesafe Yarışlarında Hüseyin Cem Ataman 4'ncü, Elif Gökçe Avcı ise 5'ncilik elde ederek ilk 6'nın çıktığı kürsüde yer aldı. Şampiyonanın 3'üncü günündeki Kısa Mesafe Yarışlarında Elif Gökçe Avcı 1'nciliği bırakmazken Hüseyin Cem Ataman 4'ncü, Bahar Özçelik'te 5'ncilik elde etmeyi başardı. - ESKİŞEHİR

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Haber: Güney Doğu Avrupa Oryantiring Yarışmaları 1'incisi İnönü'den çıktı - Haberler Spor
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