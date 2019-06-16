Güneş Sigorta & Ibm Türkiye İşbirliği

Güneş Sigorta IT Grup Müdürü Olcay Şahin, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM ve güneş sigorta işbirliğinden bahseden ve hayata geçirilen projelere de değinen Şahin, şunları söyledi: "IBM ile Güneş Sigorta olarak yaklaşık 9-10 sene önce büyük bir dönüşüm projesini tamamladık. IBM de partnerlerimizden bir tanesiydi. Bize gerek altyapı kısmında gerekse yazılım projelerimizin kurgulanması konusunda bir iş ortağımız olarak bir anlamda bir danışmanımız olarak destek oldu. Bundan sonra ki dönemde de yine şu anda güncel olarak konuştuğumuz bir takım konular yine gündemimizde. Özellikle cloud ya da blockchain teknolojileri noktasında ortak yürüttüğümüz projelerimiz de var."