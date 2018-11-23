Gündem Özeti / 23 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Üniversitesi Gençlerle Buluşma Programı'na ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00/14.30/17.15)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM'in düzenlediği 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak.

Ruhsar Pekcan ayrıca İstanbul Üsküdar Lisesini ziyaret edecek.

(İstanbul 10.00/12.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, kentsel dönüşüm ve imar barışı uygulamasına ilişkin incelemelerde bulunacak.

(Nevşehir/11.00/11.30/14.30/15.45)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Ekonomik Forumu'na katılacak, şehit polis Fethi Sekin'in ailesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/10.30/11.30)

2- Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, TOBB ile Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle Çırağan Sarayı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına telekonferansla katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.30)

Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.30)

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgeselinin galasına katılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmasıyla başlayacak.

(Karabük/19.00)

3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 7. haftası Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

(Manisa/17.30)

5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com arasında Basketbol Milli Takımlar ana sponsorluğu iş birliği imza töreni Shangri-La Bosphorus Otel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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