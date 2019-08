GÜNDEM / 2 Ağustos 2019

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'nin Fındıklı Belediyesi ile Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Artvin belediyelerine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(Rize/Artvin/11.00/12.00/14.00/15.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikte İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Bezirgan, Kozluk, Melen ve Karasu Maden Deresi'nde incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları"nın ikincisine katılacak.

(Şanlıurfa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2017'de orman yangını çıkan Zeytinköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek ve yangından etkilenen alanda yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

(Muğla/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, TİM Ege Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılki kurban fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın ikinci ve son gününde ortak bildiri kabul edilecek.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

(Ningbo/15.00)

2- Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında Antalya'da düzenlenecek Gloria Kupası'nın tanıtımı amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Üst Yöneticisi Elif Özdemir'in katılımıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki merkezinde basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.

4- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, İtalya temsilcisi Udinese ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Grödig/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- TÜRKÖK, bin 374 kişiye yaşam umudu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"TÜRKÖK'ün faaliyetine başladığı Nisan 2015'ten bugüne kadar bin 374 kemik iliği nakli yapıldı"

"Bağışçı sayımız ne kadar fazla olursa uygun tipte kemik iliği ve kök hücre bulma şansımız da o derece artmaktadır"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- "Türk Kızılay vekalet ağını Amerika'dan Filipinlere kadar yaydı"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Bu sene ilk defa Fil Dişi Sahilleri, Surinam, Komor Adaları ve Maldivler gibi ülkelerle Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde de kurban keseceğiz. Amerika kıtasından Uzak Asya'daki Filipinler bölgesine kadar dünyanın neredeyse tamamını kapsayacak bir operasyonda 2 bin 500 Türk Kızılay görevlisi çalışıyor"

"Türk Kızılay sayesinde Anadolu'nun yardımlaşma ve paylaşma bereketi her geçen gün dünyaya yayılıyor"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

3- Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya dayandı

Türkiye'de kişi başı tasarruf miktarı ilk yarıda 15 bin 778 liraya ulaşırken, bu da geçen yılın aynı dönemine göre vatandaşın tasarrufunun 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu

Nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, ilk yarı itibarıyla 1 trilyon 293,8 milyar liralık tasarruf mevduatı toplandı

İstanbul'da kişi başına düşen tasarruf miktarı, ocak-haziran döneminde 37 bin liraya dayandı

En az tasarruf edilen kent olan Muş'ta, ilk yarıda vatandaş ortalama 2 bin lira kenara ayırdı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

***

Kaynak: AA