Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Orman Yangını
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.