Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Güncelleme - Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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