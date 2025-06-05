Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası'nda Teminat Artışı

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası'nda Teminat Artışı
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Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe uygulanan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası teminat tutarları artırıldı. Sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm hallerinde koltuk başına 252 bin TL olarak güncellendi. Düzenlemeler 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

(ANKARA) – Karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe uygulanan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamında teminat tutarlarında artışa gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtlarındaki görevli sürücü, yardımcıları ve yolcular için koltuk başına belirlenen teminat tutarları sağlık giderleri için 252 bin TL, sakatlanma ve ölüm halleri için ise yine 252 bin TL olarak güncellendi.

Ayrıca daha önce "Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan" olarak geçen yürütme mercii, yapılan değişiklikle "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu" ve "Kurum Başkanı" olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu değişiklikler 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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