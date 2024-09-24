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Zore Kanyonu'nda Doğa Yürüyüşü: 100 Doğasever Bir Araya Geldi

Zore Kanyonu'nda Doğa Yürüyüşü: 100 Doğasever Bir Araya Geldi
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Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde yaklaşık 100 kişi Zore Kanyonu'nda bir araya geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve DİDOSK işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler kanyonun doğal güzelliklerini keşfetti.

Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nda yaklaşık 100 doğasever yürüyüş yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) işbirliğiyle düzenlenen programda, doğaseverler kanyonda bir araya geldi.

DİDOSK Yönetim Kurulu üyesi Semra Bozkır, her yıl kanyonda yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Kanyonunun harika olduğunu belirten Bozkır, tüm doğaseverleri buraya beklediklerini dile getirdi.

Aybars Ekinci de yaklaşık 7 kilometre yürüdüklerini, ilk kez geldiği kanyonu beğendiğini kaydetti.

Fulya Karahan ise kanyonun doğa harikası olduğunu anlatarak, "Doğayı tüm güzellikleriyle korumamız gerekiyor. Müthiş bir yer." dedi.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel

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