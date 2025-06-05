Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: 'Kayıt dışı kömür ocaklarına müsamahamız yok'

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: 'Kayıt dışı kömür ocaklarına müsamahamız yok'
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ruhsatsız maden ocaklarına karşı yürütülen denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Denetimler sonucu 84 ruhsatsız ocak kapatıldı ve 343,75 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kesinlikle insanlarımızın denetimsiz, konforsuz, 'kaçak ocak' diye tabir ettiğimiz kömür ocaklarında çalışmalarına müsamahamız yoktur. Bu konudaki denetimlerimiz aynı kararlılıkla ve ciddiyetle devam ettirilecektir." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Valilik binasındaki genel asayiş ve güvenlik toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ruhsatsız işletilen maden ocaklarının kente özgü bir mesele olduğunu söyledi.

Bu maden ocaklarına karşı yürütülen mücadelede önemli mesafe kat edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu, tespit edilmesi, kapatılması, faaliyetlerin men edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 515 denetim gerçekleştirildiğini ifade etti.

Denetimler sonucunda ruhsatsız işletilen 84 ocak kapatıldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "71 adli ve idari işlem yapılarak 343,75 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 16, ele geçirilen kaçak kömür miktarında yüzde 170 oranında artış sağlanmıştır." dedi.

Hacıbektaşoğlu, konuyla ilgili kamuoyundan kendilerine serzenişler geldiğini dile getirerek, "Kesinlikle insanlarımızın denetimsiz, konforsuz, kaçak ocak diye tabir ettiğimiz kömür ocaklarında çalışmalarına müsamahamız yoktur, gönlümüz razı değildir. Bu konudaki denetimlerimiz aynı kararlılıkla ve ciddiyetle devam ettirilecektir." ifadelerini kullandı.

Huzur ve güven ortamını sağlamak için özverili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, vatandaşın huzur ve güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, bu yılın başından itibaren kent genelinde yürütülen güvenlik ve denetim faaliyetleri hakkında bilgileri de paylaştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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