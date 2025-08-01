Zonguldak'ta Tefecilik İddiası: 3 Kardeş ve Babalara Tutuklama

Zonguldak'ta Tefecilik İddiası: 3 Kardeş ve Babalara Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta tefecilik yaptığı iddia edilen belediye çalışanı 3 kardeş ve babaları, savcılık işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildi. İki kardeş adli kontrolle serbest bırakılırken, babası ve en büyük kardeşi tutuklandı.

'TEFECİLİK' İDDİASI

Zonguldak'ta iş arkadaşları da dahil birçok kişiye faizle para verip, 'Tefecilik' yaptığı iddia edilen belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları, savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından O.K. ve S.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, Vedat Koçak ve babası Yaşar Koçak tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyen araç sahiplerini...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.