Zonguldak'ta Tefecilik İddiası: 3 Kardeş ve Babalara Tutuklama
Zonguldak'ta tefecilik yaptığı iddia edilen belediye çalışanı 3 kardeş ve babaları, savcılık işlemleri sonrası mahkemeye sevk edildi. İki kardeş adli kontrolle serbest bırakılırken, babası ve en büyük kardeşi tutuklandı.
'TEFECİLİK' İDDİASI
Zonguldak'ta iş arkadaşları da dahil birçok kişiye faizle para verip, 'Tefecilik' yaptığı iddia edilen belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları, savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından O.K. ve S.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, Vedat Koçak ve babası Yaşar Koçak tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel