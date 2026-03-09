Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, ruhsatsız olarak işletilen 9 maden ocağı kapatıldı. Ocakların çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Haberler.com
