Zonguldak'ta Ruhsatsız 9 Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta Ruhsatsız 9 Maden Ocağı Kapatıldı
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Zonguldak'ta yapılan operasyonla ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı. Ekipler, ocaklardan 9 ton kömür ve çeşitli ekipman ele geçirdi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 9 ton kömür, 194 metre ray, 4 vagon, vinç, havalandırma ve 2 testere ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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