Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet ve Jandarma ekipleri, maden ocaklarının çevresinde çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 6 vagon, 120 metre ray, komprasör ve 17 ton 600 kilogram kömür ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel