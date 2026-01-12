Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet ve Jandarma ekipleri, maden ocaklarının çevresinde çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 6 vagon, 120 metre ray, komprasör ve 17 ton 600 kilogram kömür ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
