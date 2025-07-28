Zonguldak'ta Ruhsatsız 4 Maden Ocağı Kapatıldı

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Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen 4 maden ocağı kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ocaklardan 10 ton kömür, demir raylar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 110 metre demir ray, 2 vinç, 3 vagon ve testere ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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