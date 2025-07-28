Zonguldak'ta Ruhsatsız 4 Maden Ocağı Kapatıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen 4 maden ocağı kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ocaklardan 10 ton kömür, demir raylar ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 110 metre demir ray, 2 vinç, 3 vagon ve testere ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel