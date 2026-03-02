Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı imha edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız olarak işletilen 10 maden ocağı kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, ocaklardan 10 ton kömür ve çeşitli raylar ele geçirdi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 90 metre profil ray, 50 metre demir ray ve vagon ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
