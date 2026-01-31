Haberler

Zonguldak'ta poyraz nedeniyle bazı balıkçılar denize açılamadı

Zonguldak'ta poyraz nedeniyle bazı balıkçılar denize açılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan poyraz, balıkçıların denize açılmasını engelliyor. Balıkçı tezgahlarındaki fiyatlar ise dikkat çekiyor.

ZONGULDAK'ta hava şartları balıkçıları olumsuz etkiledi. Bazı balıkçılar, poyraz nedeniyle denize açılamadı.

Kentteki hava muhalefeti balıkçıları da etkiledi. Küçük kayık sahipleri, poyraz nedeniyle balık avlamak için denize açılamadı. Balıkçı tezgahlarında istavrit 200 lira, mezgit 400 lira, uskumru 250 lira, barbun 400 lira, zargana 400 lira, çupra 350 lira, levrek 350 liradan satışa sunuldu.

Zonguldak'ta 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, son dönemdeki hava muhalefetinin balık avını olumsuz etkilediğini belirterek, "Poyraz nedeniyle kayıklar denize açılamadı. Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. Yaklaşık 5 aydır hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı. Tekneler çıkabiliyor ama kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek, ondan sonra biraz açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Sakarya'da durdurulan otomobilin her yerinden kaçak göçmen çıktı

Polis bile gözlerine inanamadı! Aracın her santiminden onlar çıktı
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu