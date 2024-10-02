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Zonguldak'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde Heyelan Kamerada

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yol güzergahında meydana gelen heyelan anları güvenlik kamerasına yansıdı. Meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısı sonrası gerçekleşen olayda, toprak parçalarının kaymasının ardından büyük kayalar yola indi.

Organize Sanayi Bölgesindeki heyelan anı kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yol güzergahında meydana gelen heyelan saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısının yaptığı Zonguldak'ta heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergah üzerinde heyelan yaşandı. Önce küçük toprak parçalarının kaymasının ardından devasa kayalar yola indi.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde Heyelan Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - Güncel

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