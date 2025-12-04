Haberler

Zonguldak'ta 4 Aralık Madenciler Günü kutlandı

Güncelleme:
4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçilerine çorba ikram edildi. Genel Maden İşçileri Sendikası yetkilileri, iş güvenliğinin önemine vurgu yaptı ve hayatını kaybeden işçileri andı.

Zonguldak'ta 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde maden işçilerine sabah saatlerinde çorba ikram edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikte GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir işçilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, madencilerin gününü kutlayarak, iş güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Demir, hayatını kaybeden maden işçilerini rahmet ve minnetle anarak, "Sizlerin ayağına taş değmesin diye önceliğimiz her zaman iş güvenliği. Sizler buradan yevmiyenizi alıp sağ, salim ve sağlıklı bir şekilde evinize ulaşırsanız bizler evde başımızı yastığa rahat koyabiliyoruz. Son 6 yılda TTK'ya 5 bin işçi alımı yapıldı, daha fazla işçi alımı için çalışmalar sürüyor. Dünya Madenciler Günü'nüzü kutluyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TTK Üzülmez Müessese Müdürü Yaşar Ümit Değirmenci de maden işçilerinin gününü kutlayarak, "Bizim için yeraltından çıkan en önemli cevher sizlersiniz. Güçlü bir sendikanız var ve her konuda sizler için çalışıyorlar. Önemli olan kazasız belasız çalışma ortamını sürdürebilmek. Hepinizin 4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kuyu başında gerçekleştirilen çorba ikramına GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, müessese ve işletme yöneticileri, mühendisler, şefler, işyeri temsilcileri ve madenciler katıldı.

Etkinliğin ardından maden işçileri, yeraltındaki vardiyalarına başladı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
