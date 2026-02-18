Haberler

Ele geçirdiği kredi kartından 135 bin lira harcayan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta kaybedilen cüzdanında kredi kartı bulunan S.N., hesabında 135 bin liralık usulsüz harcama yapıldığını fark etti. Olayla ilgili olarak Kübra D. adıyla bilinen şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta ele geçirdiği kredi kartı ile 135 bin liralık harcama yaptığı iddia edilen Kübra D. yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; S.N., içinde 3 paket sigarası, 150 lirası ve kredi kartları olan cüzdanını bulamayınca dolmuşta unuttuğunu fark etti. Bir süre sonra banka hesaplarını kontrol eden S.N., 135 bin liralık harcama yapıldığını görüp polise gitti. İncelemede; harcamaların peyderpey yapıldığı, kredi kartının temassız özelliğinin kullanıldığını ve teknoloji mağazası ile hastane kantininde harcama yapıldığı belirlendi. Harcamaları yaptığı iddia edilen Kübra D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
