Haberler

Zonguldak'ta Ttk'ya Bağlı 3 Müessesede Üretim Durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta yapılan denetimler sonucunda Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı müesseselerde kömür üretimi durduruldu. Valilik, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tespitler doğrultusunda bu kararı aldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan denetimlerin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerinde kömür üretimi geçici olarak durduruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından TTK'ye bağlı Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hazırlanan rapor, Zonguldak Valiliği'ne sunuldu. Raporda yer alan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, üretimin geçici süreyle durdurulması talimatını verdi.

Valilik kararı, uygulanmak üzere Kozlu ve Kilimli Kaymakamlıklarına gönderildi. Gerekli onay sürecinin ardından Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerinde kömür üretimi durduruldu. Üretimin durdurulmasıyla birlikte TTK'da görev yapan maden işçileri ocağa girmedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile sendika yöneticilerinin, işçilere süreçle ilgili bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı