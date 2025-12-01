Zonguldak'ta Kaçak Kömür Üreten Maden Ocakları İmha Edildi

ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapan 3 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. Ekiplerin yaptığı 8 denetimde 3 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi. Kaçak ocaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 110 metre uzunluğunda ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi, 6,5 ton kömür ve 4 adet hilti ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.