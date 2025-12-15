Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı imha edildi

ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapan 7 maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından kent genelinde kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. Ekiplerin yaptığı 14 denetimde, 7 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi. Kaçak ocaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 195 metre uzunluğunda ray ve vagon ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.