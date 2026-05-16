Zonguldak'ta olta balıkçıları bol miktarda istavrit avladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istavrit bolluğu yaşanıyor. Olta balıkçıları bir saatte 5 kilograma kadar balık tutarken, bereketli sezon hem stres atmak hem de yiyecek çıkarmak isteyen vatandaşları barınağa çekiyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istavrit bolluğu, olta balıkçılarını sevindirdi.

Alaplı Balıkçı Barınağı çevresini dolduran olta balıkçıları, bol miktarda istavrit tuttu.

Bazı balıkçılar paçalarını sıvayarak denizin içinden avlanmayı, bazıları ise teknelerden olta atmayı tercih etti.

Olta balıkçısı Muhammet Atay, AA muhabirine, bu yıl istavritin bol olduğunu söyledi.

İlk kez bu kadar bereketli av sezonu yaşadıklarını belirten Atay, "Büyük ihtimalle yunusların balıkları barınak içine sıkıştırması nedeniyle bu kadar çok istavrit var. Bir saatte 5 kilogram balık tuttum, halen de tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir Aslan da sabah ve öğleden sonra olmak üzere balık tutmaya geldiğini kaydetti.

Yarım kova balık tuttuğunu belirten Aslan, "Kıyıdan olta attığımızda istavrit tutabiliyoruz ama barınak içinden tutanlar daha çeşitli balıklardan da tutabiliyor. Vatandaş bu kadar çok balık olunca hem stres atıyor hem de yiyeceğini denizden çıkarıyor. Kimileri de aileleriyle dinlenmek için gelip bir yandan da balık tutuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
