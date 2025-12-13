Zonguldaklı balıkçıların ağına yaklaşık 1 ton çöp takıldı
Zonguldak Limanı'ndan avlanmak üzere açılan balıkçılar, denizdeki kirliliğe dikkat çekerek ağlarına takılan yaklaşık 1 ton çöple geri döndü. Balıkçı Necdet Öztürk, denizin temizlenmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.
Zonguldak Limanı'ndan balık tutmak için açılan balıkçılar, balık yerine ağlarına takılan yaklaşık 1 ton çöple geri döndü. Kozlu Sahili'ne gelen balıkçılar, ağlara takılan çöpleri temizlemek için günlerce çaba harcadı. Temizlenen çöpler, çöp konteynerlerine atıldı. Zonguldak'ta 50 senedir balıkçılık yapan Necdet Öztürk "Levrek balığı avcılığı yapıyoruz. Bu çöpler, Zonguldak'ın bütün çöplerinin döküldüğü Balkayası Burnu'ndan geliyor. Deniz aldığı çöpü geri bırakır. Bu denizde bizim gibi 4-5 kayık var, bunun gibi avcılık yapıyor. Bu çöplerin ayıklanması en az 3 gün sürüyor. Kendi işimizi yapamıyoruz. Zonguldak'a hizmet ediyoruz. Zonguldak'ın denizdeki çöpünü biz balıkçılar topluyoruz" dedi.