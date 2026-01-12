Haberler

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı Madde Kullanılarak İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı Madde Kullanılarak İmha Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde tespit edilen 4 kaçak maden ocağı, Türk polisi ve jandarması tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi. Kaçak ocaklarda ele geçirilen malzemeler arasında vagon, ray ve kömür bulunuyor.

ZONGULDAK'ta son bir haftada yapılan denetimlere tespit edilen 4 kaçak maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kilimli ilçesinde polis ve jandarmanın bir haftalık denetimlerinde 4 kaçak maden ocağı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 6 adet vagon, 120 metre ray, 17 ton 600 kilo kömür, 1 kompresör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor