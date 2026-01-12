Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Patlayıcı Madde Kullanılarak İmha Edildi
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde tespit edilen 4 kaçak maden ocağı, Türk polisi ve jandarması tarafından patlayıcı kullanılarak imha edildi. Kaçak ocaklarda ele geçirilen malzemeler arasında vagon, ray ve kömür bulunuyor.
ZONGULDAK'ta son bir haftada yapılan denetimlere tespit edilen 4 kaçak maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kilimli ilçesinde polis ve jandarmanın bir haftalık denetimlerinde 4 kaçak maden ocağı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kaçak ocaklarda kullanılan 6 adet vagon, 120 metre ray, 17 ton 600 kilo kömür, 1 kompresör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel