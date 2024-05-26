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Zonguldak Kömürspor Taraftarları Şike İddiasıyla Protesto Yürüyüşü Düzenledi

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Zonguldak Kömürspor taraftarları, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığını iddia ederek protesto yürüyüşü düzenledi. Taraftarlar, TFF'ye çağrı yaparak Zonguldak Kömürspor'un 2. Lig'de kalmasını istedi.

Zonguldak Kömürspor taraftarları, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şike yapıldığını iddia ederek, protesto yürüyüşü düzenledi.

Zonguldak Madenci Anıtı'nda toplanan çok sayıda taraftar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yürüyüşe başladı.

Taraftarlar, "Büyükekşi duy bu sesi, Zonguldak'ın hakkı yendi", "TFF uyuma, Ankara'da şike var" şeklinde sloganlar attı. Madenciler de tepki amacıyla kırmızı kart gösterdiler.

Yürüyüşe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı konuşmada, 0-0 biten Ankaraspor-Nazillispor maçında iki kaleye de tek bir şut çekilmediğini ifade ederek, "Futbol tarihinde bunun örneği yok. Bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Bu nedenle TFF'ye çağrı yaptık, bir takımın play-off'a kalmasını, ötekinin küme düşmemesini garantileyen bu sonucu kabul etmiyoruz. Zonguldak Kömürspor, TFF, Etik Kurulu ne şekilde karar alırsa alsın, mutlaka 2. Lig'de yoluna devam etmek zorundadır, hakkıdır." diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul da hiçbir zaman haksızlıklar karşısında sessiz kalmadıklarını belirterek, "Emeğin başkenti olarak, hiç kimsenin, hiçbir takımın emeğinde gözümüz yok. Biz sadece kendi emeğimiz zayi olmasın, hakkımız yenmesin istiyoruz. Kimse Zonguldak Kömürspor'un, sporcularının, yönetiminin, taraftarlarının ve Zonguldak kalkının emeğini yememeli. Bütün gözümüz Federasyon Etik Kurulu'nun alacağı kararda. Tüm Türk futbolunun gözü alınacak bu kararda. Hepimiz, adil, herkesin yüreğine su serpecek bir kararı ve Kömürspor'umuzun 2. Lig'de kalmasını bekliyoruz. Bunu da omuz omuza, direne direne başaracağız." şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise takıma sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, kalıcı gelirler elde edilmesi konusunda Zonguldak halkına harekete geçme çağrısı yaptı.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de destek verenlere teşekkür etti.

Zonguldak Valiliği önünde sonra eren yürüyüşe, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu ile taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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