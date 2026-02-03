Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hacı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ile Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karelerini seçen Hacı, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" ile Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerinden yana seçim yaptı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" ile Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karelerini oylayan Hacı, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" ile Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy verdi.

Hacı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık" ile Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğraflarından yana tercih yaparken, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" ile Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini oyladı.

Hacı, emeği geçen AA foto muhabirleri ve muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.