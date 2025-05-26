Zermatt'ta Buzulda 5 Kayakçının Cansız Bedeni Bulundu

CENEVRE, 26 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde kurtarma ekipleri bir buzulda 5 kayakçının cansız bedenlerine ulaştı.

Valais kanton polisinden pazar günü yapılan açıklamaya göre cumartesi günü öğleden sonra iki kayakçı tarafından yaklaşık 4.000 metre yüksekliğindeki Rimpfischhorn zirvesinin eteklerinde terk edilmiş kayaklar fark edildiğine dair bir ihbar alındı.

Havadan ve karadan arama yürüten polis, dağın yakınındaki Adler buzulunda 5 kişinin cansız bedenini tespit etti.

Kurbanların kimlik tespit çalışmaları devam ederken, yerel makamlar kazayla ilgili soruşturma başlattı.