Zermatt'ta Buzulda 5 Kayakçının Cansız Bedeni Bulundu

Zermatt'ta Buzulda 5 Kayakçının Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde yapılan arama çalışmalarında, 5 kayakçının cansız bedenlerine ulaşıldı. Yetkililer, görüntülenen kayakların bulunduğu bölgedeki buzullarda kurtarma operasyonu yürüttü.

CENEVRE, 26 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde kurtarma ekipleri bir buzulda 5 kayakçının cansız bedenlerine ulaştı.

Valais kanton polisinden pazar günü yapılan açıklamaya göre cumartesi günü öğleden sonra iki kayakçı tarafından yaklaşık 4.000 metre yüksekliğindeki Rimpfischhorn zirvesinin eteklerinde terk edilmiş kayaklar fark edildiğine dair bir ihbar alındı.

Havadan ve karadan arama yürüten polis, dağın yakınındaki Adler buzulunda 5 kişinin cansız bedenini tespit etti.

Kurbanların kimlik tespit çalışmaları devam ederken, yerel makamlar kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu sonrası tek cümlelik paylaşım yaptı
Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Kalça dolgusu kaburgaya yayıldı! Doktorunu ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morata'nın kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun kutlamalara neden katılmadığı ortaya çıktı
Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti

EuroLeague yönetimine Fenerbahçe'yi şikayet etti
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular

Çiftler bugün evlenmek için birbirleriyle yarışıyor
Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı

Galatasaray'da kalacak mı? Herkesin beklediği o soruya cevap
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.