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Zeraatkar, Güney Pars'ta hasarlı gaz kapasitesinin yüzde 50'sinin çalıştığını açıkladı

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İran Petrol Bakan Yardımcısı Zeraatkar, Güney Pars doğal gaz sahasında hasar gören üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sinin yeniden işler hale getirildiğini açıkladı. Zeraatkar, yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirterek halka enerji tasarrufu çağrısı yaptı.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmed Zeraatkar, Güney Pars doğal gaz sahasında hasar gören üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sinin yeniden işler hale getirildiğini açıkladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Zeraatkar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında birçok kez hedef alınan Güney Pars doğal gaz sahasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Pars gaz sahasında zarar gören tesislerin en kısa sürede yenilenmesi için bir program oluşturulduğunu belirten Zeraatkar, bazı bölümlerin beklenen süreden daha erken yenilendiğini ifade etti.

Zeraatkar, hasar gören üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sini yeniden işler hale getirdiklerini söyledi.

Hasar gören tesislerin yenilenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Zeraatkar, halka da enerji tasarrufu tedbirlerine uymaları ve bu sayede yenileme çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Güney Pars doğal gaz sahası insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez vurulmuştu.

Saldırılarda, doğal gaz sahasının 3. ve 6. fazlarının hedef alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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