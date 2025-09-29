Haberler

Zara Ziraat Odası Başkanı, Süt Toplama ve Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Zara Ziraat Odası Başkanı, Süt Toplama ve Üretim Tesislerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçedeki süt toplama ve üretim tesislerini ziyaret ederek işletmelerin önemine ve üreticilere sağladıkları desteklere dikkat çekti.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede faaliyet gösteren süt toplama ve üretim tesisini ziyaret etti.

Zara Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tesisi gezen Şimşek, işletme sahibi Yahya Yatar'dan tesisler ve ürün alımları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yapak köyünde faaliyete giren Yapak Eymir Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait süt ve süt ürünleri işleme ve paketleme tesislerini ziyaret eden Şimşek, yönetim kurulu başkanı Seyit Yakıcı'dan tesis, üretim ve pazarlama konularında bilgi aldı.

Şimşek, ilçedeki iki tesisin de üreticileri destekler nitelikte olduğunu ifade ederek, "Özellikle de ticari olamayacak kadar küçük hayvan yetiştirme işletmesine sahip besicilerimiz için gelir kapısı olan tesisler bizleri memnun etti." dedi.

Tesisleşmenin, endüstriyel tarım işletmelerinin önemini ortaya koyduğunu belirten Şimşek, "Çiftçinin elindeki sütü alarak, elde ettikleri yoğurt, peynir, tereyağı, ayran gibi ürünleri piyasaya arz eden işletme sahiplerimizi cesaretlerinden ve üreticiye olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.