Zara Ziraat Odası Başkanı, Süt Toplama ve Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede faaliyet gösteren süt toplama ve üretim tesisini ziyaret etti.

Zara Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tesisi gezen Şimşek, işletme sahibi Yahya Yatar'dan tesisler ve ürün alımları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yapak köyünde faaliyete giren Yapak Eymir Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait süt ve süt ürünleri işleme ve paketleme tesislerini ziyaret eden Şimşek, yönetim kurulu başkanı Seyit Yakıcı'dan tesis, üretim ve pazarlama konularında bilgi aldı.

Şimşek, ilçedeki iki tesisin de üreticileri destekler nitelikte olduğunu ifade ederek, "Özellikle de ticari olamayacak kadar küçük hayvan yetiştirme işletmesine sahip besicilerimiz için gelir kapısı olan tesisler bizleri memnun etti." dedi.

Tesisleşmenin, endüstriyel tarım işletmelerinin önemini ortaya koyduğunu belirten Şimşek, "Çiftçinin elindeki sütü alarak, elde ettikleri yoğurt, peynir, tereyağı, ayran gibi ürünleri piyasaya arz eden işletme sahiplerimizi cesaretlerinden ve üreticiye olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.