Üye Girişi
Haberler

Zara Ziraat Odası Başkanı çiftçilerle buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında çiftçilerle buluştu. Şimşek, köylerde incelemede bulunarak çiftçilerin sorunlarını dinledi ve yeni göreve gelen muhtarları tarımsal ve hayvancılık konularında bilgilendirdi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında çiftçilerle buluştu.

Şimşek, Zara kırsalındaki çiftçilik ve hayvancılık konularını gözlemlemek ve oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Köylerde incelemede bulunan ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Şimşek, "Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilçemizdeki 144 muhtarımızdan 89'u yeni göreve gelenlerden oluşuyor. Bu sebeple yeni göreve gelen muhtarlarımıza tarımsal ve hayvancılık ile odamız faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptık." dedi.

Köy ziyaretlerinin süreceğini aktaran Şimşek, "Ziyaretlerimiz esnasında çiftçilerimizin sosyal güvencelerinden üretime, programlardan projelere birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Zeki Şimşek Sivil Toplum Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title