Zambiya'da maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi öldü

CAPE Zambiya'nın Copperbelt eyaletindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 madenci hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kitve kasabası yakınlarındaki Mopani Bakır Madeni ocağında patlayıcılar kazara infilak etti.

Patlamada, iki madenci hayatını kaybetti.

Mopani Bakır Madeni Halkla İlişkiler Müdürü Nebert Mulenga, yaptığı açıklamada, soruşturma tamamlanana kadar kazanın meydana geldiği bölgedeki operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

Afrika'nın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Zambiya'da, madencilik sektörü ekonominin belkemiğini oluşturmasına rağmen güvenlik zaafiyetlerinden kaynaklı kazalara sıklıkla rastlanıyor.