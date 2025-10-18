Zambiya'da Çinli Firma Tarafından İnşa Edilen Gübre Fabrikası Üretime Başladı

LUSAKA, 18 Ekim (Xinhua) -- Zambiya'nın Lusaka eyaletindeki Chilanga bölgesinde Çin tarafından inşa edilen bir gübre fabrikası, 16 Ekim 2025.

Zambiya perşembe günü bir Çinli firma tarafından inşa edilen gübre fabrikasında üretime başladı. Bu, ülkenin gübre üretiminde kendi kendine yeterlilik hedefine ulaşma yolunda atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua)