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(KIRIKKALE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Emrah Doğan ile bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Özdağ, ziyarette Oda Başkanı Emrah Doğan ile görüştü. Özdağ'a Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertuğan, Haydar Çakmak ve Fikret Artan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Kırıkkale İl Başkanı Emin Erkeç ve Genel Başkan Basın Danışmanı Çınar Coşkunserçe eşlik etti.

Kaynak: ANKA