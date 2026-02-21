Zafer Partisi Ekonomi Konseyi, Genel Başkan Özdağ'ın Başkanlığında Toplandı
Zafer Partisi Ekonomi Konseyi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın önderliğinde güncel ekonomik gelişmeler ve stratejik adımlar üzerine toplandı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Ekonomi Konseyi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın başkanlığında Genel Merkezde toplandı.
Zafer Partisi Ekonomi Konseyi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın başkanlığında Genel Merkezde bir araya geldi. Toplantıda güncel ekonomik gelişmeler ve ülke ekonomisine yönelik stratejik adımlar ele alındı.
Kaynak: ANKA