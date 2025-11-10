Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'ne Yoğun Başvuru

Yüzyılın Konut Projesi'ne Yoğun Başvuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 'Yüzyılın Konut Projesi' için vatandaşlar Ziraat ve Halk Bankası şubelerinde yoğunluk oluşturarak başvurularını yapıyor. Gençlere öncelik tanınması ve kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunulması, projeye olan ilgiyi artırıyor. Başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "Yüzyılın Konut Projesi" başvurularında kısmi yoğunluk oluştu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı.

Edirne'de Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gelen vatandaşlar sıraya girerek başvurularını gerçekleştirdi.

Başvuru yapan vatandaşlardan Gökhan Kokoroz, AA muhabirine ev sahibi olmak isteyen ve ihtiyacı olanlar için çok iyi bir proje olduğunu söyledi.

Gençlere öncelik tanımalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Kokoroz, "Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka şubesi de gördüğünüz gibi çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje kira öder gibi ev sahibi olacağız." dedi.

Başvuru yapanlardan Berke Eskici de ev sahibi olmak istediğini belirterek, "Bir evimiz olursa çok sevineceğiz. Bize çıkarsa kira öder gibi taksit taksit ödeyeceğiz. Çok kalabalık herkes ev sahibi olmak için başvuruyor." ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde de işlemleri için heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş, ev sahibi olabilmek için sosyal konut projesine başvuru yapacağını belirtti.

Heyecan ve sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Ateş, "İnşallah bize de çıkar. Tüm eve ihtiyacı olanlara çıkar. Hayırlısı olsun. Umutluyum inşallah." diye konuştu.

Tekirdağ'da da umutla işlemlerinin gerçekleşmesini bekleyen vatandaşlar daha sonra başvuru işlemlerini tamamladıklarını telefonla aileleriyle paylaştı.

Vatandaşlardan Recep Acar, ev sahibi olabilmek için başvurusunu yaptığını söyledi.

Aşırı yoğunluğa rağmen başvurusunu gerçekleştirdiğini aktaran Acar, 2 saat bekledikten sonra sıranın kendisine geldiğini, başvurusunu tamamladığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri dışında e-Devlet'ten de yapılıyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.