Haberler

'Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 ilde daha kura çekimi yapılacak

'Yüzyılın Konut Projesi'nde 14 ilde daha kura çekimi yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için 14 ilde daha kura çekimi yapılacağı duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için 14 ilde daha kura çekimi yapılacağı duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi. Proje ile ülke genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edilecek. 10 Kasım 2025'te başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Bakanı Kurum, bu hafta çekilecek kuralara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeme devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek olan hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURALAR ÇEKİLECEK?

Noter huzurunda yapılacak 'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası' ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor. Yarın Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu