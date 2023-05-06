Yüzme için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan genç

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Diyar Güzel'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu (2)

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkisinde yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Diyar Güzel'in (20) cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde AFAD ve Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundu. Güzel'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)