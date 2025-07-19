Yusufeli'nde Fırtına Panik Yarattı

Yusufeli'nde Fırtına Panik Yarattı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken, iş yerlerinde maddi zarara yol açtı. Vatandaşlar güvenli alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu.

Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak ve beraberinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerine ait masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf ve vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Esnaf, devrilme riski bulunan eşyaları güvenli alanlara taşımaya çalışırken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak yer aradı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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